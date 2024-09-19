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Власти предложили убрать гольф, чирлидинг, массаж из уроков физкультуры

Также Минпросвещения предложило убрать пункт о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

Источник: РБК

Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на Федеральном портале правовых проектов.

Также министерство предложило убрать из уроков физкультуры:

  • практики массажа, банных процедур из-за возрастной психофизиологии школьников
  • информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

На данный момент проект приказа находится на стадии обсуждения. В случае одобрения приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.