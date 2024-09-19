Власти предложили убрать гольф, чирлидинг, массаж из уроков физкультуры

Министерство просвещения предложило исключить из уроков физкультуры в российских школах гольф и чир-спорт (чирлидинг), поскольку «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на Федеральном портале правовых проектов.



Также министерство предложило убрать из уроков физкультуры: