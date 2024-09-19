В Ассоциации гольфа России заявили, что продолжат образовательную деятельность

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация гольфа России (АГР) продолжит свою образовательную деятельность и будет поддерживать спортсменов и программы, развивающие этот вид спорта в регионах. Об этом ТАСС сообщили в АГР.
Министерство просвещения России разработало проект приказа об исключении вариативных модулей «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физкультуры. Такое решение объясняется тем, что дисциплины практикуются за рубежом и не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.
«Министерство просвещения РФ весной 2024 года включило модуль “гольф” в перечень дисциплин для занятий по физической культуре в образовательных учреждениях и предлагает исключить его осенью 2024 года. У гольфа было только лето для реализации проекта, рабочий период которого в школах — это учебный год, начинается с осени 2024 года. В России гольф — молодой вид спорта, официальной истории чуть больше 30 лет. Гольф — один из сложнейших видов спорта, который требует максимальной концентрации, интеллектуальных способностей, физической подкованности и выносливости», — заявили в АГР.
«Сегодня на поле в клубе Пестово проходит турнир спортивных клубов с участием ЦСКА, “Спартака”, “Динамо” (Санкт-Петербург), “Ак Барса” и других команд — на поле вышли наши титулованные спортсмены, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира — Светлана Журова (конькобежный спорт), прославленные хоккеисты: Илья Ковальчук, Сергей Федоров, Виталий Прохоров. Напомним, что программа “Развитие гольфа в системе школьного образования” или в народе “Школьный гольф” реализуется больше 15 лет, 7 лет назад был дан новый импульс программе. Сейчас “Школьный гольф” — это 19 регионов, соревнования Всероссийской школьной лиги гольфа и десятки тысяч играющих детей», — отметили в ассоциации.
В АГР подчеркнули, что планируют продолжать знакомить россиян с гольфом на массовых мероприятиях. «В этом году АГР совместно с Сибирским федеральным университетом провела обучение для преподавателей физкультуры впервые после пандемии и продолжит свою образовательную деятельность, гольф в школах есть и продолжает быть. Мы каждый день работаем во благо нашего спорта, поддерживаем наших спортсменов и программы, развивающие гольф в регионах. Продолжаем рассказывать о гольфе на всех самых главных деловых площадках страны, показывать и знакомить с гольфом на массовых мероприятиях», — заключили в организации.