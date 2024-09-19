В Ассоциации гольфа России заявили, что продолжат образовательную деятельность

В АГР подчеркнули, что планируют продолжать знакомить россиян с гольфом на массовых мероприятиях. «В этом году АГР совместно с Сибирским федеральным университетом провела обучение для преподавателей физкультуры впервые после пандемии и продолжит свою образовательную деятельность, гольф в школах есть и продолжает быть. Мы каждый день работаем во благо нашего спорта, поддерживаем наших спортсменов и программы, развивающие гольф в регионах. Продолжаем рассказывать о гольфе на всех самых главных деловых площадках страны, показывать и знакомить с гольфом на массовых мероприятиях», — заключили в организации.