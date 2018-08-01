Гимнастка Мельникова выступит на всех четырех снарядах на ЧЕ в Глазго

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет со 2 по 5 августа, местом проведения турнира станет спорткомплекс SSE Hydro, который осенью 2015 года принимал мировое первенство по этому виду спорта. В состав женской сборной России вошли Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова. На ЧЕ-2018 будут разыграны медали в командном турнире и в отдельных видах гимнастического многоборья у взрослых спортсменов. Юниорки будут бороться за награды в командном турнире, личном многоборье, а также в отдельных видах гимнастического многоборья.

«После того, как состоялось опробование снарядов, мы определились с тем, кто на чем будет выступать, — сказала Родионенко. — Мельникова покажет свои программы на всех четырех снарядах: бревне, брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Симакова выступит в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях, Ахаимова — в прыжке и вольных упражнениях, Перебиносова — на брусьях, Алексеева — на брусьях и бревне».