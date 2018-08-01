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18:35 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Мельникова выступит на всех четырех снарядах на ЧЕ в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб женской сборной России по спортивной гимнастике определился с тем, на каких снарядах на чемпионате Европы в Глазго будут выступать российские спортсменки. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, лидер сборной Ангелина Мельникова будет выступать во всех видах гимнастического многоборья.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет со 2 по 5 августа, местом проведения турнира станет спорткомплекс SSE Hydro, который осенью 2015 года принимал мировое первенство по этому виду спорта. В состав женской сборной России вошли Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова. На ЧЕ-2018 будут разыграны медали в командном турнире и в отдельных видах гимнастического многоборья у взрослых спортсменов. Юниорки будут бороться за награды в командном турнире, личном многоборье, а также в отдельных видах гимнастического многоборья.

«После того, как состоялось опробование снарядов, мы определились с тем, кто на чем будет выступать, — сказала Родионенко. — Мельникова покажет свои программы на всех четырех снарядах: бревне, брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке. Симакова выступит в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях, Ахаимова — в прыжке и вольных упражнениях, Перебиносова — на брусьях, Алексеева — на брусьях и бревне».

2 августа состоятся квалификационные состязания у взрослых, по итогам которых определятся команды, завоевавшие право выступить в финальном турнире. Также станет понятно, кто из спортсменок получит возможность выступить в финалах на отдельных снарядах. Сборная России выступит в квалификации в последнем потоке. Финал командного турнира состоится 4 августа, в упражнениях на отдельных снарядах — 5 августа.

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