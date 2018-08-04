Российские гимнастки завоевали право выступить на Европейских играх в Минске

Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу сборная России завоевала золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. Сборные, которые заняли первые шесть мест на турнире, завоевали по две квоты на Европейские игры.

Оставшиеся квоты будут разыграны по итогам чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в польском Щецине.