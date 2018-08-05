Российские гимнастки завоевали три медали на чемпионате Европы в Глазго

Источник: РИА "Новости"

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 2 по 5 августа. В рамках этого турнира не разыгрывались медали в одной из двух считающихся самыми престижными категориями — в личном многоборье. В командном же турнире победу праздновали представительницы России. В составе женской российской команды в Глазго было четыре дебютантки столь крупных турниров: Ангелина Симакова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Лилия Ахаимова, а также обладательница серебра Игр-2016 Ангелина Мельникова, которой пришлось на этом турнире взять на себя лидерские функции.

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Мельниковой в целом удалось справиться с бременем лидерства, она к золоту командного турнира сумела добавить серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнении на брусьях. «Считаю, что для меня этот чемпионат Европы сложился успешно, — сказала Мельникова. — Я довольна, что сумела показать стабильность, которая не всегда мне присуща. Сегодня на вольных у меня, конечно, не получилась хореография, но в целом я довольна, отдельно хочу выразить благодарность тренерам».

Старший тренер женской сборной России Валентина Родионенко сразу после победы своих подопечных в командном первенстве заметила, что довольна выступлением своих подопечных, которые, несмотря на недостаток опыта, сумели на самом важном старте турнира — финале командного первенства — собраться и добыть очень важное для страны золото. По словам тренера, все спортсменки, сумевшие в финале стать одним целым и заслуженно победить, будут считаться одними из основных претендентов на поездку на чемпионат мира в Катар.

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко пока не хочет подводить какие-то итоги. «Что тут говорить, вся ситуация отражена на табло», — сказал собеседник ТАСС.