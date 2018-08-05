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21:50 (мск), источник: ТАСС

Российские гимнастки завоевали три медали на чемпионате Европы в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике поделила первое место в медальном зачете чемпионата Европы в Глазго вместе с командами Франции и Бельгии. У всех этих сборных в итоге оказалось по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.

Источник: РИА "Новости"

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 2 по 5 августа. В рамках этого турнира не разыгрывались медали в одной из двух считающихся самыми престижными категориями — в личном многоборье. В командном же турнире победу праздновали представительницы России. В составе женской российской команды в Глазго было четыре дебютантки столь крупных турниров: Ангелина Симакова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Лилия Ахаимова, а также обладательница серебра Игр-2016 Ангелина Мельникова, которой пришлось на этом турнире взять на себя лидерские функции.

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Мельниковой в целом удалось справиться с бременем лидерства, она к золоту командного турнира сумела добавить серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнении на брусьях. «Считаю, что для меня этот чемпионат Европы сложился успешно, — сказала Мельникова. — Я довольна, что сумела показать стабильность, которая не всегда мне присуща. Сегодня на вольных у меня, конечно, не получилась хореография, но в целом я довольна, отдельно хочу выразить благодарность тренерам».

Старший тренер женской сборной России Валентина Родионенко сразу после победы своих подопечных в командном первенстве заметила, что довольна выступлением своих подопечных, которые, несмотря на недостаток опыта, сумели на самом важном старте турнира — финале командного первенства — собраться и добыть очень важное для страны золото. По словам тренера, все спортсменки, сумевшие в финале стать одним целым и заслуженно победить, будут считаться одними из основных претендентов на поездку на чемпионат мира в Катар.

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко пока не хочет подводить какие-то итоги. «Что тут говорить, вся ситуация отражена на табло», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщали ранее ТАСС представители тренерского штаба сборной России, чемпионат Европы в Глазго является одним из этапов подготовки к октябрьскому чемпионату мира в Катаре. В Шотландии же тренеры хотели просмотреть вчерашних юниорок, которые по своему потенциалу могут в дальнейшем претендовать на путевку на Олимпиаду-2020. На ЧЕ-2016 (последнем, где не разыгрывались медали в личном многоборье) сборная России заняла первое место в медальном зачете (2−1−2), второе место заняла тогда команда Швейцарии (2−0−0), третьими были британки (1−3−0). На том европейском первенстве Россию представляли Алия Мустафина, Ксения Афанасьева, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян и Ангелина Мельникова.

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