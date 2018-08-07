Тренер сборной Казахстана прокомментировала дисквалификацию участницы Олимпиады-2016 за допинг

Сообщение об этом появилось вчера, 6 августа на официальном сайте Национального антидопингового центра Казахстана. За четыре положительные пробы 18-летняя Аширбаева дисквалифицирована на два года — до июня 2020 года.

— Алия Махсутовна, вы как тренер, знали, что ваша гимнастка употребляет допинг?

— Нет! Знаете, каждый тренер в любом виде спорта, а особенно в художественной гимнастике, работает с душой, потому что это не просто спорт, а искусство. Без души результата не будет.

Мне крайне было неприятно узнать это. Сказать что я в шоке, значит, ничего не сказать. Я даже представить не могла что спортсменка такого высокого уровня, скрытно может подойти к этому. Она уже совершеннолетний человек, зрелая спортсменка и понимала, на что идет.

— Аширбаева была первым номером, после Олимпиады начался новый сезон, новые старты. И так все завершилось.

— У меня как у главного тренера сборной были очень большие планы на нее. Мы даже съездили в Москву, поставили ей новую программу. Мне конечно очень обидно, что Сабина так нелепо уничтожила свою спортивную карьеру.

— Получается, она завершила карьеру в конце 2017 года?

— В связи с реоргиназицией ДШНК в конце 2017 года, мы написали заявление об увольнении по собственному желанию. Никто ее не исключал из состава сборной, она до сих пор числится в составе команды, единственное — она не в НОК.

— Впереди вас ждут не менее важные старты — Азиатские игры в Индонезии. Как оцениваете выступление своих подопечных?

— Когда Сабина ушла из спорта, мне пришлось в срочном порядке вводить в сборную команду неопытную молодую гимнастку Алину Адилханову. На данный момент Адилханова — первый номер сборной, в мае этого года она стала чемпионкой Азии в многоборье. В командном зачете Казахстан занял второе место. Сейчас она и другие девочки: Жуматаева, Абдиребкова и Тлекенова готовятся к предстоящим Азиатским играм.

— Но, все же, вы очень много проработали с этой гимнасткой, многого добились с ней — неужели не жалко, что все так завершилось:

— Мне, как ее личному тренеру, очень жалко свой труд и свои силы. Мы с ней, действительно через многое прошли, и в один момент она взяла так глупо и бездарно растоптала свою карьеру. Я ее готовила к Азиатским играм, она была лидером, у нее было уже имя в мире художественной гимнастки. Теперь из-за ее выходки у команды забирают золотые медали командного первенства чемпионата Азии-2017 года.

— Насколько известно по кодексу WADA (Всемирное антидопинговое агентство), спортсмен не только тренироваться не может, но и заниматься тренерской работой? А сейчас Сабина Аширбаева работает тренером в школе Анны Алябьевой.

— Лучше задайте этот вопрос Казахстанской федерации гимнастики или решайте этот вопрос напрямую со школой Анны Алябьевой.

— Алия Махсутовна, как вы сами относитесь к тем спортсменам, кто принимает допинг?

— Я — за чистый спорт! Особенно в нашем виде спорта, бессмысленно принимать допинг. Я сама опытный спортсмен, участница двух Олимпийских игр, чемпионка Азиатских Игр и абсолютная чемпионка Азии 2006−2009 года, я никогда не употребляла какие-либо добавки. Без допинга можно достичь высоких результатов.