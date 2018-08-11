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18:01 (мск), источник: ТАСС

Российские гимнасты завоевали золото чемпионата Европы в командном многоборье

ГЛАЗГО /Великобритания/, 11 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Глазго.

Источник: РИА "Новости"

Сборную России на турнире представляли Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский и Николай Куксенков. По результатам выступлений на шести снарядах они набрали 257,260 балла. Россияне стали лучшими в упражнениях на коне и на параллельных брусьях, а также в опорном прыжке. В упражнениях на перекладине и кольцах российские гимнасты показали второй результат.

Серебряные медали выиграла сборная Великобритании в составе Джо Фрейзера, Джеймса Холла, Макса Уитлока, Кортни Талока и Доминика Каннингэма (253,362). Сборная Франции в составе Сириля Томмазона, Жюльена Гобо, Акселя Ожиса, Лориса Фраска и Эдгара Булье выиграла бронзовые награды (246,928).

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Российские гимнасты третий раз подряд побеждают на чемпионате Европы в командном многоборье (командное многоборье в рамках ЧЕ проводится раз в два года). Последний раз россияне не смогли стать первыми в 2012 году на турнире во французском Монпелье, где они завоевали серебро, уступив британцам. Всего сборная России в седьмой раз выиграла европейское первенство в командном многоборье.

26-летний Белявский в шестой раз стал чемпионом Европы, также в его активе четыре серебра и три бронзы. Белявский является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. 29-летний Куксенков и 21-летний Нагорный выиграли третье золото европейских первенств, 22-летний Далалоян — второе. 21-летний Ланкин впервые стал чемпионом Европы.

Это золото стало для сборной России по спортивной гимнастике вторым на чемпионате Европы. Ранее в командном многоборье первенствовала женская сборная России, также на турнире в Глазго Ангелина Мельникова выиграла серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнении на разновысоких брусьях. Соревнования по спортивной гимнастике проходят в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который завершится 12 августа. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей (27 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых).

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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