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17:38 (мск), источник: ТАСС

Российский гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян занял третье место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в Глазго.

Спортсмен показал результат 14,466 балла. Победителем стал британец Доминик Каннингем (14,666), второе место у Артема Долгопята из Израиля (14,466), который оказался выше Далалояна за счет более высоких оценок за исполнение программы.

Для российских гимнастов эта медаль стала пятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. В активе россиян две золотые одна серебряная и две бронзовые награды.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в медальном зачете, в их активе 28 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград. Соревнования завершатся 12 августа.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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