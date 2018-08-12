Российский гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях

Спортсмен показал результат 14,466 балла. Победителем стал британец Доминик Каннингем (14,666), второе место у Артема Долгопята из Израиля (14,466), который оказался выше Далалояна за счет более высоких оценок за исполнение программы.

Для российских гимнастов эта медаль стала пятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. В активе россиян две золотые одна серебряная и две бронзовые награды.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в медальном зачете, в их активе 28 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых наград. Соревнования завершатся 12 августа.