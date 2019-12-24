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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский чемпион мира назвал мотивацию для выступления под нейтральным флагом

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Его слова приводит RT.

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Источник: РИА "Новости"

Нагорный назвал провокации извне мотивацией для выступлений под нейтральным флагом. «Ужасно, когда забирают флаг, ведь мы родились в этой стране. Но в целом все равно все будут знать, что я из России. Семья знает, как и болельщики со зрителями. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк», — посчитал он.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливыми и противоречащими Олимпийской хартии.

Нагорный — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. Также на его счету три победы на чемпионате мира 2019 года.

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