Алексей Немов: В детстве я видел тренера чаще, чем маму. Она переживала, но все понимала

Источник: РИА "Новости"

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов подвел итоги года, отметил уникальное достижение Оксаны Чусовитиной, а также рассказал «СЭ» о своем шоу спортивно-театрализованном шоу «Легенды Спорта».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a35b07783a42f577090b" data-vnd="a35b07783a42f577090b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a35b07783a42f577090b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что для вас стало главным спортивным событием уходящего года?

— Безусловно, чемпионат мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, на котором мужская сборная России впервые взяла золото в командном многоборье, а Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира. Представляете, два года подряд наши ребята подтверждают статус сильнейших гимнастов в мире. Это потрясающий результат. Особенно с учетом того, что еще 10 лет назад мы и не мечтали о подобном. Женская сборная тоже большие молодцы — взяли серебро, уступив только американскую команду, которую тащит на себе Симона Байлз.

— Кому бы вы вручили титул спортсмена года?

— Я бы очень многих отметил. И сестер Авериных, и Алину Загитову, и Артема Дзюбу, и Хабиба Нурмагомедова, и Даниила Медведева. В этом году, как мне кажется, российские спортсмены заявили о себе как никогда громко и добились выдающихся результатов. Но еще лично для меня человек года — Оксана Чусовитина, которая в этом году официально отобралась на свою восьмую Олимпиаду! Это просто уникальный случай. Я могу только аплодировать ее отношению к спорту и феноменальным человеческим качествам.

Спортсменов просто лишают мечты

— Что скажете о резонансном решении ВАДА по отстранению России от Олимпийских игр?

— Это трагедия для всего для всего российского спортивного сообщества. Мне безумно обидно за ребят, у которых просто из-под носа уводят олимпийские медали. У ребят, которые день за днем без отдыха трудятся последние четыре года, доказывают свое превосходство на мировых чемпионатах, регулярно сдают все допинг-пробы. Их просто лишают мечты! Это несправедливо. Проблема допинга — это не исключительно российская проблема, но почему-то показательно наказывают только нас. Мы уже проходили все эту историю. Нас обвиняли, отстраняли, потом перепроверяли, и оказывалось, что никаких доказательств нет… В общем, очень надеюсь, что нашему ОКР удастся добиться справедливости, и ребята будут выступать на Олимпиаде в Токио под флагом России.

— Каким этот год был лично для вас?

— Насыщенным, что очень приятно. Во-первых, активно развивается проект по проведению открытых мастер-классов в по спортивной гимнастике в различных регионах России. В этом году мы впервые провели подобные мероприятия в Санкт-Петербурге, Саранске и Хабаровске, а также уже по традиции в моем родном Тольятти и в Москве. Во-вторых, было несколько крупных спортивных событий, в которых мы принимали активное участие с целью популяризации спортивной гимнастики. Например, праздник «Московский спорт» и День города в Лужниках, где были организованы специальные площадки для проведения автограф- и фотосессии с нашими прославленными спортсменами. Ну и, в-третьих, это проведение театрализованного гимнастического шоу «Легенды спорта», подготовка к которому занимает практически полгода.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как ощущения после шоу — довольны результатом?

— Я, наверное, как всякий спортсмен, никогда не бываю полностью доволен. Всегда кажется, что можно было сделать лучше — вот тут дотянуть, тут повыше подпрыгнуть. Но в целом считаю, что проект «Легенды спорта» вышел на совершенно новый уровень. Шоу получилось очень зрелищным и ярким. Поскольку 2019 год в России — год Театра, мы поставили перед собой задачу не только показать спортивные таланты наших гимнастов, акробатов, батутистов, но и раскрыть их артистические способности. Было видно, что ребятам самим очень понравилась такая творческая составляющая. А главное, что не только спортсменам, но и зрителям. В этом году мы в оба дня показа собрали полный зал. Для нас это главный показатель проделанной работы. И, конечно, здесь мне бы хотелось вновь искренне поблагодарить всех наших партнеров за помощь и поддержку. Без них этот проект просто не состоялся бы.

Спорт в жизни детей должен быть обязательно

— Не все люди осознают важность занятий спортом и вообще здорового образа жизни. Как вам кажется, каким образом можно поменять отношение к себе и своему здоровью?

— Чем старше человек, тем сложнее ему менять что-то в себе, в своих привычках. Нет такого волшебного средства, чтобы утром встал и решил: «Все, буду заниматься спортом». Кнопка «запуска» у каждого своя — кто-то начинает задумываться о здоровье, кто-то о внешнем виде, кто-то хочет общения. Естественно, надо больше говорить о пользе спорта в СМИ, проводить мероприятия, читать открытые лекции. Но самое главное, пожалуй, это развивать детский спорт. Если ребенок привык заниматься спортом с детства, то он сохранит любовью к нему на всю жизнь.

— Ваши дети, я знаю, также, занимаются спортом. Вы довольны их результатами?

— Я никогда не ставил себе цель вырастить из сыновей профессиональны спортсменов. Но как отец считаю, что спорт в жизни детей должен быть обязательно. Ведь это не только залог здоровья, но воспитание силы воли, характера, дисциплинированности.

Алексей много лет занимается современными танцами, Дима начинал в гимнастике, а сейчас занимается карате.

— Что самое сложное в воспитании маленького спортсмена, на ваш взгляд?

— Терпение и поиск баланса. С одной стороны, нельзя слишком давить, «ломать» через колено, но и пускать на самотек тоже нельзя. И, конечно, нужно уметь отпускать. Жизнь спортсмена — это сборы, тренировки, соревнования. Я тренера видел чаще, чем маму. Она сильно переживала, но все понимала.

Анатолий Курагин