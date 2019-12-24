Алексей Немов: В детстве я видел тренера чаще, чем маму. Она переживала, но все понимала
Знаменитый гимнаст — о санкциях ВАДА и воспитании будущих чемпионов.
Знаменитый гимнаст — о санкциях ВАДА и воспитании будущих чемпионов.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов подвел итоги года, отметил уникальное достижение Оксаны Чусовитиной, а также рассказал «СЭ» о своем шоу
— Что для вас стало главным спортивным событием уходящего года?
— Безусловно, чемпионат мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, на котором мужская сборная России впервые взяла золото в командном многоборье, а Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира. Представляете, два года подряд наши ребята подтверждают статус сильнейших гимнастов в мире. Это потрясающий результат. Особенно с учетом того, что еще 10 лет назад мы и не мечтали о подобном. Женская сборная тоже большие молодцы — взяли серебро, уступив только американскую команду, которую тащит на себе Симона Байлз.
— Кому бы вы вручили титул спортсмена года?
— Я бы очень многих отметил. И сестер Авериных, и Алину Загитову, и Артема Дзюбу, и Хабиба Нурмагомедова, и Даниила Медведева. В этом году, как мне кажется, российские спортсмены заявили о себе как никогда громко и добились выдающихся результатов. Но еще лично для меня человек года — Оксана Чусовитина, которая в этом году официально отобралась на свою восьмую Олимпиаду! Это просто уникальный случай. Я могу только аплодировать ее отношению к спорту и феноменальным человеческим качествам.
— Что скажете о резонансном решении ВАДА по отстранению России от Олимпийских игр?
— Это трагедия для всего для всего российского спортивного сообщества. Мне безумно обидно за ребят, у которых просто
— Каким этот год был лично для вас?
— Насыщенным, что очень приятно.
— Как ощущения после шоу — довольны результатом?
— Я, наверное, как всякий спортсмен, никогда не бываю полностью доволен. Всегда кажется, что можно было сделать лучше — вот тут дотянуть, тут повыше подпрыгнуть. Но в целом считаю, что проект «Легенды спорта» вышел на совершенно новый уровень. Шоу получилось очень зрелищным и ярким. Поскольку 2019 год в России — год Театра, мы поставили перед собой задачу не только показать спортивные таланты наших гимнастов, акробатов, батутистов, но и раскрыть их артистические способности. Было видно, что ребятам самим очень понравилась такая творческая составляющая. А главное, что не только спортсменам, но и зрителям. В этом году мы в оба дня показа собрали полный зал. Для нас это главный показатель проделанной работы. И, конечно, здесь мне бы хотелось вновь искренне поблагодарить всех наших партнеров за помощь и поддержку. Без них этот проект просто не состоялся бы.
— Не все люди осознают важность занятий спортом и вообще здорового образа жизни. Как вам кажется, каким образом можно поменять отношение к себе и своему здоровью?
— Чем старше человек, тем сложнее ему менять
— Ваши дети, я знаю, также, занимаются спортом. Вы довольны их результатами?
— Я никогда не ставил себе цель вырастить из сыновей профессиональны спортсменов. Но как отец считаю, что спорт в жизни детей должен быть обязательно. Ведь это не только залог здоровья, но воспитание силы воли, характера, дисциплинированности.
Алексей много лет занимается современными танцами, Дима начинал в гимнастике, а сейчас занимается карате.
— Что самое сложное в воспитании маленького спортсмена, на ваш взгляд?
— Терпение и поиск баланса. С одной стороны, нельзя слишком давить, «ломать» через колено, но и пускать на самотек тоже нельзя. И, конечно, нужно уметь отпускать. Жизнь спортсмена — это сборы, тренировки, соревнования. Я тренера видел чаще, чем маму. Она сильно переживала, но все понимала.
Анатолий Курагин