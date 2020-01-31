Москва примет чемпионат Европы по художественной гимнастике
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва в 2023 году примет чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщается в микроблоге Европейского гимнастического союза (UEG) в Twitter.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва в 2023 году примет чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщается в микроблоге Европейского гимнастического союза (UEG) в Twitter.
Ранее стало известно, что в 2020-м турнир пройдет в Киеве, в 2021 году — Варне, в 2022 году — в
Россия последний раз принимала чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2012 году, когда турнир прошел в Нижнем Новгороде.