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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Москва примет чемпионат Европы по художественной гимнастике

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва в 2023 году примет чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщается в микроблоге Европейского гимнастического союза (UEG) в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что в 2020-м турнир пройдет в Киеве, в 2021 году — Варне, в 2022 году — в Тель-Авиве.

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Россия последний раз принимала чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2012 году, когда турнир прошел в Нижнем Новгороде.

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