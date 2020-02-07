Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова призналась, что может закатить истерику даже из-за лайка

— Как познакомились со своим молодым человеком? Сколько вы живете вместе?
— Познакомились летом в 2016 году. Живем вместе почти 3 года.
— Живете в Монако. Почему не путешествуете на машине по Европе? У вас же все рядом.
— Не давите на больное. У меня с моим молодым человеком разные характеры. Он вообще не легкий на подъем, в отличие от меня. Чтобы куда-то поехать, примерно пару лет про это надо говорить, пару лет собираться и пару лет настраивать его. У меня в этом плане все проще: сел, поехал, а по дороге решил, что, как и куда.
— К реальным детям не готова.
— Что бы ты сделала, если бы твой парень писал другим? Очень нужен совет.
— Я не советчик в таких вопросах и мудрого ответа в этом случае вы точно от меня не получите. Я тут из-за лайка могу истерику устроить, а вы про писать другим девушкам. У меня бы без жертв не обошлось. А вообще, я бы от таких сразу уходила, надо себя любить и ценить.