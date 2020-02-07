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14:14 (мск), источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова призналась, что может закатить истерику даже из-за лайка

Завершившая карьеру российская гимнастка Каролина Севастьянова, которая в 2012 году стала олимпийской чемпионкой, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме о своей личной жизни. В числе прочего 24-летняя спортсменка призналась, что может закатить истерику даже из-за лайка.

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— Как познакомились со своим молодым человеком? Сколько вы живете вместе?

— Познакомились летом в 2016 году. Живем вместе почти 3 года.

— Живете в Монако. Почему не путешествуете на машине по Европе? У вас же все рядом.

— Не давите на больное. У меня с моим молодым человеком разные характеры. Он вообще не легкий на подъем, в отличие от меня. Чтобы куда-то поехать, примерно пару лет про это надо говорить, пару лет собираться и пару лет настраивать его. У меня в этом плане все проще: сел, поехал, а по дороге решил, что, как и куда.

— Детей не хочешь?

— К реальным детям не готова.

— Что бы ты сделала, если бы твой парень писал другим? Очень нужен совет.

— Я не советчик в таких вопросах и мудрого ответа в этом случае вы точно от меня не получите. Я тут из-за лайка могу истерику устроить, а вы про писать другим девушкам. У меня бы без жертв не обошлось. А вообще, я бы от таких сразу уходила, надо себя любить и ценить.

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