«Художницы» открывают сезон

Источник: РИА "Новости"

Первые трехдневные соревнования олимпийского сезона по художественной гимнастике — стартовый этап «Гран-при Москва 2020» — начнутся в четверг в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» и пройдут при поддержке генерального спонсора Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) ПАО «Газпром». Сборную России в них возглавят ее лидеры — многократные чемпионки мира сестры-близнецы Дина и Арина Аверины, а также чемпионка мира 2019 года в команде и упражнении с обручем Екатерина Селезнева, которые выступят в индивидуальных видах. А двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анастасия Близнюк — самая титулованная гимнастка в составе группы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Московский этап Гран-при, который традиционно откроет большой соревновательный сезон среди мировой элиты гимнасток-«художниц», 7—9 февраля впервые примет в московских «Лужниках» недавно открывшийся здесь Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Эти состязания, в которых все звезды выходят на ковер с новыми программами, ведут свою историю с 1998 года и с тех пор проводятся ежегодно с участием спортсменок более чем из 30 стран. В пятницу и субботу состоятся соревнования юниорок, а взрослые участницы оспорят Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям» (квалификация Гран-при). В воскресенье пройдут финалы «Гран-при Москва 2020» и по их окончании — гала-концерт.

Сборную России, гимнастки которой будут участвовать во всех дисциплинах — личном и групповом многоборье, а также в группах среди юниорок и взрослых гимнасток, — возглавят сестры-близнецы Аверины: тринадцатикратная чемпионка мира Дина и четырехкратная чемпионка мира Арина. Однако формат домашнего турнира позволяет заявить шесть спортсменок, поэтому в индивидуальных соревнованиях также выступят Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова. В групповых упражнениях на ковер выйдут двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Им составят конкуренцию гимнастки из Белоруссии, Болгарии, Израиля, Грузии, Узбекистана и некоторых других стран.

А вот четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Александра Солдатова в столице не выступит.

«У Александры проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК, — цитирует госпожу Винер-Усманову пресс-служба Олимпийского комитета России.— Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, сняла с прошлогоднего чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Екатерина Селезнева, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачете и в упражнении с обручем». Говоря о перспективах Александры Солдатовой отобраться в олимпийскую команду страны, Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что, как только гимнастка будет готова, она начнет тренироваться под ее пристальным наблюдением. «Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — резюмировала знаменитый специалист.

Вера Мухина