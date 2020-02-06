Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
53
Футбол. Зарубежный
5.02
Сент-Этьен
Марсель
02
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Художницы» открывают сезон

«Гран-при Москва 2020» впервые примет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первые трехдневные соревнования олимпийского сезона по художественной гимнастике — стартовый этап «Гран-при Москва 2020» — начнутся в четверг в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» и пройдут при поддержке генерального спонсора Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) ПАО «Газпром». Сборную России в них возглавят ее лидеры — многократные чемпионки мира сестры-близнецы Дина и Арина Аверины, а также чемпионка мира 2019 года в команде и упражнении с обручем Екатерина Селезнева, которые выступят в индивидуальных видах. А двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анастасия Близнюк — самая титулованная гимнастка в составе группы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский этап Гран-при, который традиционно откроет большой соревновательный сезон среди мировой элиты гимнасток-«художниц», 7—9 февраля впервые примет в московских «Лужниках» недавно открывшийся здесь Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Эти состязания, в которых все звезды выходят на ковер с новыми программами, ведут свою историю с 1998 года и с тех пор проводятся ежегодно с участием спортсменок более чем из 30 стран. В пятницу и субботу состоятся соревнования юниорок, а взрослые участницы оспорят Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям» (квалификация Гран-при). В воскресенье пройдут финалы «Гран-при Москва 2020» и по их окончании — гала-концерт.

Сборную России, гимнастки которой будут участвовать во всех дисциплинах — личном и групповом многоборье, а также в группах среди юниорок и взрослых гимнасток, — возглавят сестры-близнецы Аверины: тринадцатикратная чемпионка мира Дина и четырехкратная чемпионка мира Арина. Однако формат домашнего турнира позволяет заявить шесть спортсменок, поэтому в индивидуальных соревнованиях также выступят Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова. В групповых упражнениях на ковер выйдут двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Им составят конкуренцию гимнастки из Белоруссии, Болгарии, Израиля, Грузии, Узбекистана и некоторых других стран.

А вот четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Александра Солдатова в столице не выступит.

«У Александры проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК, — цитирует госпожу Винер-Усманову пресс-служба Олимпийского комитета России.— Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, сняла с прошлогоднего чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности. А в итоге в Баку выступала Екатерина Селезнева, которая стала на этом турнире чемпионкой в командном зачете и в упражнении с обручем». Говоря о перспективах Александры Солдатовой отобраться в олимпийскую команду страны, Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что, как только гимнастка будет готова, она начнет тренироваться под ее пристальным наблюдением. «Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — резюмировала знаменитый специалист.

Вера Мухина

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Звезды Винер
Читайте также
 Китай не дает работать над вакциной от коронавируса
70 человек в опасности: «Уральские авиалинии» бросили пассажиров
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России
Первый русский из студенческой лиги в истории НХЛ. Путь Летунова
Очередная осечка «Химок» в Евролиге. Время подвигов все ближе
«Манчестер Сити» планирует заполучить Месси
На критику Бучневич ответил отличным матчем и задвинул Панарина
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь