Украинские гимнастки выступят на московском этапе Гран-при
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в московском этапе
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в московском этапе
В марте 2018 года на тот момент министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.
«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в