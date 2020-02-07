Врачи рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что гимнастка находится в больнице, состояние удовлетворительное, посещать ее пока нельзя. В итоге сначала тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а затем и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — сказали в больнице.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7—9 февраля . По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, у Солдатовой проявились определенные наследственные моменты на уровне ДНК, которые дали о себе знать в процессе взросления.