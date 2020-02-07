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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Титулованная российская гимнастка Александра Солдатова все ещё находится в НИИ Склифосовского, состояние средней тяжести, посещать ее нельзя, сообщили РИА Новости в больнице.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что гимнастка находится в больнице, состояние удовлетворительное, посещать ее пока нельзя. В итоге сначала тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а затем и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — сказали в больнице.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7—9 февраля. По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, у Солдатовой проявились определенные наследственные моменты на уровне ДНК, которые дали о себе знать в процессе взросления.

Ранее Солдатова пропустила сентябрьский чемпионат мира-2019 в Баку, перед этим 21-летняя спортсменка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии и не смогла завершить выступление на турнире.

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