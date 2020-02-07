Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что гимнастка находится в больнице, состояние удовлетворительное. В итоге сначала тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а затем и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.

Ранее в пятницу РИА Новости сообщили в НИИ Склифософского, что Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести.

«Хочу сказать “спасибо” за то, что писали много приятных слов, — “поправляйся, выздоравливай”, но сейчас это немного неактуально, потому что я жива, я здорова. Хочу сказать, что со мной все прекрасно, чувствую я себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры, это за гранью разумного», — сказала Солдатова в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в Instagram.

«Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Появились какие-то слухи. Не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, в том числе я, скоро придут в себя. Я за два дня пережила моральный ужас и шок. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте (на этапе Гран-при в Москве), до встречи на Гран-при», — добавила она.