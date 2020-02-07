Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Эйбар
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.02
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
8.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
35
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что пережила много неприятных эмоций в последние два дня, подчеркнув, что чувствует себя хорошо.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В четверг в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что гимнастка находится в больнице, состояние удовлетворительное. В итоге сначала тренер Солдатовой Анна Дьяченко, а затем и сама спортсменка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о попытке покончить с собой.

Ранее в пятницу РИА Новости сообщили в НИИ Склифософского, что Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести.

«Хочу сказать “спасибо” за то, что писали много приятных слов, — “поправляйся, выздоравливай”, но сейчас это немного неактуально, потому что я жива, я здорова. Хочу сказать, что со мной все прекрасно, чувствую я себя просто отлично. Я в колоссальном шоке от этой ситуации, не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры, это за гранью разумного», — сказала Солдатова в видеообращении, которое опубликовано на ее странице в Instagram.

«Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Появились какие-то слухи. Не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, в том числе я, скоро придут в себя. Я за два дня пережила моральный ужас и шок. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте (на этапе Гран-при в Москве), до встречи на Гран-при», — добавила она.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. На днях она не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7—9 февраля.

 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Комличенко, Скопинцев, Бувач: как изменится московское «Динамо»
Нидерланды и Бельгия объединяют чемпионаты. Это угроза для РПЛ
Футбольная ассоциация Англии закрыла дело против «Ливерпуля»
Севастьянова — олимпийская чемпионка и ревнивая красавица (фото)
Джано Ананидзе рассказал о последнем разговоре с Федуном
СМИ назвали зарплату Головина в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь