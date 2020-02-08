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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винер-Усманова рассказала, когда Солдатова приступит к тренировкам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Сергей Фукс. Четырехкратная чемпионка мира российская гимнастка Александра Солдатова в скором времени приступит к тренировкам, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнёт тренироваться и тоже составит конкуренцию. У неё все хорошо, она подлечилась. Ещё мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить», — заявила Винер-Усманова журналистам.

В четверг в ряде СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что Солдатова находится в больнице, состояние удовлетворительное, посещать ее пока нельзя. В итоге сначала Дьяченко, а затем и сама Солдатова выступили с заявлениями, опровергнув информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.

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