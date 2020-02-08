Винер-Усманова рассказала, когда Солдатова приступит к тренировкам

«Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнёт тренироваться и тоже составит конкуренцию. У неё все хорошо, она подлечилась. Ещё мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить», — заявила Винер-Усманова журналистам.

В четверг в ряде СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского РИА Новости заявили, что Солдатова находится в больнице, состояние удовлетворительное, посещать ее пока нельзя. В итоге сначала Дьяченко, а затем и сама Солдатова выступили с заявлениями, опровергнув информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.