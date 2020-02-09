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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами на этапе ГП

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сборная России победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова в финальных соревнованиях набрали 34,150 балла.

Второе место заняла сборная Белоруссии (31,250), замкнула тройку лучших команда Узбекистана (29,150).

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