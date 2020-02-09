Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами на этапе ГП
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сборная России победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сборная России победила в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе
Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова в финальных соревнованиях набрали 34,150 балла.
Второе место заняла сборная Белоруссии (31,250), замкнула тройку лучших команда Узбекистана (29,150).