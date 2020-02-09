Дина Аверина призналась, что к финишу московского Гран-при у нее закружилась голова
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выступление на первом этапе серии
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выступление на первом этапе серии
13-кратная чемпионка мира 21-летняя Дина Аверина завоевала золото московского этапа
«Сегодня я выступила намного хуже [Гран-при стартовал в пятницу, 7 февраля], и мне было немного не по себе — было тяжело выступать, но, слава богу, я справилась. Самое главное, я сделала ленту так, как хотела Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина
Аверина подчеркнула, что
Спортсменка поблагодарила болельщиков, пришедших на этап Гран-при: «Это первый официальный старт сезона, дома выступать в два раза тяжелее. Болельщики очень сегодня помогали — это до слез, спасибо им, мне очень приятно. Сейчас будет небольшой отдых, а потом снова возьмемся за отработку программ — через три недели чемпионат России».