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18:54 (мск), источник: ТАСС

Винер-Усманова: Первый Гран-при сезона показал, что у гимнасток России пока все хорошо

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый этап серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве показал, что у сборной России пока все хорошо, сейчас главное — беречь спортсменок от травм. Об этом журналистам по окончании турнира рассказала президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.

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Источник: РИА "Новости"

Российские гимнастки стали победительницами во всех индивидуальных упражнениях на этапе в Москве — в упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова (23,100), с лентой и мячом — Дина Аверина (21,350 и 23,150), с обручем — Екатерина Селезнева (24,400). Также россиянки победили в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (34,150) и в упражнениях с пятью мячами (33,900).

«Это были первые соревнования в олимпийскому году, они прошли очень рано — раньше они приходились на конец февраля — начало марта. Но в связи с тем, что Олимпийские игры у нас тоже раньше, чем прошлые, мы сдвинули график, — рассказала Винер-Усманова. — На сегодняшний день у нас пока все слава Богу, самое главное, чтобы они не были травмированы, их надо беречь, нужны хорошие врачи, хорошие пищевые добавки, которые помогут им быть на плаву».

Винер-Усманова отметила, что все российские гимнастки показали на первом этапе серии новые программы: «Конечно, было нелегко готовить программы, ни у кого ничего не оставалось с прошлого года. В групповых упражнениях в прошлом году была очень большая конкуренция, у нас чуть не выиграла команда Японии, которую мы тренируем уже восемь лет — Олимпиада пройдет в Японии, поэтому я замахнулась на очень серьезную музыку, на “Половецкие пляски”, эта музыка может и убить, и спасти, и полки за собой повести».

«Вторую программу мы сделали в национальном русском стиле, и делают они ее задорно, с удовольствием. Если бы упражнение с мячами и булавами на Играх было сделано так же, как здесь, я была бы рада, и оценка за выступление была космической», — подчеркнула Винер-Усманова.

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