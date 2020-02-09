Винер-Усманова: Первый Гран-при сезона показал, что у гимнасток России пока все хорошо
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый этап серии
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый этап серии
Российские гимнастки стали победительницами во всех индивидуальных упражнениях на этапе в Москве — в упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова (23,100), с лентой и мячом — Дина Аверина (21,350 и 23,150), с обручем — Екатерина Селезнева (24,400). Также россиянки победили в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (34,150) и в упражнениях с пятью мячами (33,900).
«Это были первые соревнования в олимпийскому году, они прошли очень рано — раньше они приходились на конец февраля — начало марта. Но в связи с тем, что Олимпийские игры у нас тоже раньше, чем прошлые, мы сдвинули график, — рассказала
«Вторую программу мы сделали в национальном русском стиле, и делают они ее задорно, с удовольствием. Если бы упражнение с мячами и булавами на Играх было сделано так же, как здесь, я была бы рада, и оценка за выступление была космической», — подчеркнула