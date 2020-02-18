Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань», которую он получил во вторник.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань», которую он получил во вторник.
Премию «Серебряная лань» традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). Победители были объявлены в декабре 2019 года, а награды лауреатам были вручены во вторник на торжественной церемонии, прошедшей в Олимпийском комитете России (ОКР).
Нагорный оказался в числе десяти лучших спортсменов. Также премию получил его партнер по сборной России Артур Далалоян. На странице Нагорного в Instagram опубликовано видео, на котором он роняет статуэтку, она падает на пол и разбивается.
«Братец, ты не переживай, твоя у меня в целости и сохранности. Привезу», — обратился Нагорный к Далалояну.