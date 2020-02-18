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15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань», которую он получил во вторник.

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Источник: Спорт РИА Новости

Премию «Серебряная лань» традиционно вручает по итогам прошедшего года Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). Победители были объявлены в декабре 2019 года, а награды лауреатам были вручены во вторник на торжественной церемонии, прошедшей в Олимпийском комитете России (ОКР).

Нагорный оказался в числе десяти лучших спортсменов. Также премию получил его партнер по сборной России Артур Далалоян. На странице Нагорного в Instagram опубликовано видео, на котором он роняет статуэтку, она падает на пол и разбивается.

«Братец, ты не переживай, твоя у меня в целости и сохранности. Привезу», — обратился Нагорный к Далалояну.

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