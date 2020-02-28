Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
29.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.02
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
29.02
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
30
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
16:54 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина еще не возобновила тренировки

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина пока что не вернулась к тренировкам. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В октябре 2019 года Мустафина сообщила ТАСС, что взяла паузу, чтобы соскучиться по гимнастике. При этом спортсменка отметила, что планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Она не тренируется, а до Олимпиады осталось пять месяцев, раньше у нее было настроение, она нам еще в декабре говорила, что с 1 января [начнет тренировки], но на носу уже 1 марта, и она не появляется, а заставить ее мы не можем, — сказала Родионенко. — У нее есть проблемы с весом, поэтому, очевидно, она не может убрать лишнее. Я, наши специалисты, тренерский штаб не знаем еще таких прецедентов, чтобы у человека было столько лишнего веса, и за эти месяцы он пришел в норму и выступил на Олимпиаде, это грош цена нашей сборной, если человек неготовый, нигде не выступал, и мы его поставим в команду, а что мы другим скажем, которые готовятся и выступают? Есть же еще и спортивный принцип, все не просто так, а в команде всего четыре человека на Игры, чемпионат [России] все расставит по своим местам, потом — Европа и поедем дальше».

25-летняя Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
The Telegraph: чемпионат Англии может быть остановлен
Бразильский игрок сборной России рассказал об отношении к Путину
Избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики
40-летний Торнтон толкнул Гусева на лед, а тот изящно забил гол
Без очков, с «минус 3». У Ковальчука не идет игра в «Вашингтоне»
Обаятельная сибирячка: чемпионка по ММА ломает стереотипы (фото)
Кучеров побил великий рекорд канадца, но это «Тампу» не спасло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь