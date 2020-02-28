Олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина еще не возобновила тренировки

«Она не тренируется, а до Олимпиады осталось пять месяцев, раньше у нее было настроение, она нам еще в декабре говорила, что с 1 января [начнет тренировки], но на носу уже 1 марта, и она не появляется, а заставить ее мы не можем, — сказала Родионенко. — У нее есть проблемы с весом, поэтому, очевидно, она не может убрать лишнее. Я, наши специалисты, тренерский штаб не знаем еще таких прецедентов, чтобы у человека было столько лишнего веса, и за эти месяцы он пришел в норму и выступил на Олимпиаде, это грош цена нашей сборной, если человек неготовый, нигде не выступал, и мы его поставим в команду, а что мы другим скажем, которые готовятся и выступают? Есть же еще и спортивный принцип, все не просто так, а в команде всего четыре человека на Игры, чемпионат [России] все расставит по своим местам, потом — Европа и поедем дальше».