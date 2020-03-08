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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап Гран-при по художественной гимнастике отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Два мартовских этапа Гран-при по художественной гимнастике, которые должны были пройти в Испании и Франции, отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальных страницах соревнований в сети Facebook.

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Источник: Спорт РИА Новости

Испанский этап Гран-при должен был пройти в Марбелье с 13 по 15 марта, но, согласно сообщению организаторов, он переносится на более позднюю дату, которая будет объявлена дополнительно. Французский этап, который должен был пройти 26—30 марта в Тье, отменен.

Согласно официальным данным, в Испании зафиксировано 374 случая заболевания коронавирусом, из которых пять — смертельные. Во Франции зафиксировано 613 случаев заражения и девять смертей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч, погибли 3073 человека, общее число заболевших за пределами КНР превысило 20 тысяч человек в 94 странах, скончались 434 человека.

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