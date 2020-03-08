Этап Гран-при по художественной гимнастике отменен из-за коронавируса
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Два мартовских этапа
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Два мартовских этапа
Испанский этап
Согласно официальным данным, в Испании зафиксировано 374 случая заболевания коронавирусом, из которых пять — смертельные. Во Франции зафиксировано 613 случаев заражения и девять смертей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч, погибли 3073 человека, общее число заболевших за пределами КНР превысило 20 тысяч человек в 94 странах, скончались 434 человека.