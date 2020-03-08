Этап Гран-при по художественной гимнастике отменен из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Испанский этап Гран-при должен был пройти в Марбелье с 13 по 15 марта, но, согласно сообщению организаторов, он переносится на более позднюю дату, которая будет объявлена дополнительно. Французский этап, который должен был пройти 26—30 марта в Тье, отменен.

Согласно официальным данным, в Испании зафиксировано 374 случая заболевания коронавирусом, из которых пять — смертельные. Во Франции зафиксировано 613 случаев заражения и девять смертей.