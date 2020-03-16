Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 16 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) перенесла на неопределенный срок этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
ТАСС, 16 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) перенесла на неопределенный срок этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
Соревнования должны были пройти
Помимо этапа в Баку на неопределенный срок перенесены этапы Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (
Также изменения в сроках проведения произошли в календаре Кубка мира по спортивной гимнастике. Этап в Дохе пройдет
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.