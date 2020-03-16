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16:03 (мск), источник: ТАСС

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) перенесла на неопределенный срок этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования должны были пройти 24—26 апреля.

Помимо этапа в Баку на неопределенный срок перенесены этапы Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (10—12 апреля) и в Ташкенте (17—19 апреля). Этап в итальянском Пезаро перенесен с 3—5 апреля на 5—7 июня.

Также изменения в сроках проведения произошли в календаре Кубка мира по спортивной гимнастике. Этап в Дохе пройдет 3—6 июня вместо 18—21 марта. Этап в Софии был запланирован на 3—5 апреля, но перенесен на неопределенный срок.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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