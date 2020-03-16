Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку перенесен из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Соревнования должны были пройти 24—26 апреля .

Помимо этапа в Баку на неопределенный срок перенесены этапы Кубка мира по художественной гимнастике в Софии ( 10—12 апреля ) и в Ташкенте ( 17—19 апреля ). Этап в итальянском Пезаро перенесен с 3—5 апреля на 5—7 июня .

Также изменения в сроках проведения произошли в календаре Кубка мира по спортивной гимнастике. Этап в Дохе пройдет 3—6 июня вместо 18—21 марта . Этап в Софии был запланирован на 3—5 апреля , но перенесен на неопределенный срок.