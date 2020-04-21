Самая горячая красотка русской гимнастики. Она соблазнила даже Овечкина!
Олимпийская чемпионка, которая никогда не будет встречаться с обычными парнями!
Олимпийская чемпионка, которая никогда не будет встречаться с обычными парнями!
Каролина Севастьянова выиграла золотую медаль лондонской Олимпиады, когда ей было всего 17 лет, и сразу же объявила о завершении карьеры. Нормальная история для художественной гимнастики. Даже великая Ирина Винер не смогла уговорить Каролину остаться в спорте. Гимнастка решила попробовать себя в другом — ушла в модельный бизнес и привлекла внимание целого ряда очень обеспеченных людей, связанных со спортом.
Родилась в Киеве
Несмотря на место рождения, украинских корней у Каролины нет. Просто её родители были в тот момент в командировке, и она родилась в столице Украины. У Севастьяновой есть и вторая мама — Винер.
Гимнастка с удовольствием вспоминает, как после победы на Олимпиаде тренер организовала ей роскошный отдых на Лазурном берегу с яхтами, ресторанами и элитным шопингом. После этого она стала каждое лето ездить в Монако или
Модель и продюсер
Такая девушка не могла потеряться после окончания карьеры. У Каролины сразу возник контракт с одной из букмекерских контор. Не говоря уже о многочисленных съёмках в модельном мире. С деньгами проблем не было.
Было время, когда Севастьянова вела еженедельную программу на «НТВ-Плюс». При этом она училась в МГУ, где получала специальность продюсера, а также на тренера, резонно заявляя, что в случае чего всегда может начать тренерскую карьеру.
Роман с Юсуповым
Слухи постоянно приписывали Каролине
Севастьянова стала активно болеть за московское «Динамо», где тогда играл Юсупов. Но отношения не продлились больше года. Была версия, что футболист ушёл к другой гимнастке — Яне Кудрявцевой.
Роман с Овечкиным
Следующий роман получился ещё более громким. Каролина начала встречаться не с
Овечкин готовился к свадьбе с теннисисткой Марией Кириленко, но они внезапно расстались, и Александр увлёкся бывшей гимнасткой. Овечкин даже знакомил Каролину со своими родителями, но и тут скоро всё закончилось.
«С обычным парнем точно не буду встречаться!»
Это позиция самой спортсменки — она призналась, что её интересуют лишь обеспеченные и успешные мужчины.
«С обычным парнем точно не буду встречаться. Это, может, не очень красиво звучит. Но мужчина рядом со мной должен быть уверенным в себе, мужественным, надёжным, харизматичным, деятельным и обеспеченным».
Роман с Ротенбергом?
После истории с Овечкиным Каролину стали часто видеть с первым
Сейчас Севастьянова счастлива вместе с Александром Мазановым — молодым человеком из богатой семьи, который занимается бизнесом. Недавно он подарил гимнастке роскошный «Мерседес». Судя по всему, у них всё хорошо.