Призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Мария Пасека взяла паузу в карьере

«Решили взять паузу, пока не можем сказать, на сколько, — сказала Ульянкина. — Мы это долго с ней обсуждали, я была за то, чтобы закончить, но Маша убедила меня, что есть еще порох в пороховницах. Так что мы пока не прощаемся».