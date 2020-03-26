Призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Мария Пасека взяла паузу в карьере

Ранее старший тренер российской сборной Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что 24-летняя Пасека не вошла в список кандидатов на Олимпийские игры в Токио в командных соревнованиях. Личных лицензий на Игры спортсменка завоевать не смогла.
«Решили взять паузу, пока не можем сказать, на сколько, — сказала Ульянкина. — Мы это долго с ней обсуждали, я была за то, чтобы закончить, но Маша убедила меня, что есть еще порох в пороховницах. Так что мы пока не прощаемся».
Пасека трижды становилась серебряным призером Олимпийский игр и один раз — бронзовым. Также в ее активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы в опорном прыжке. Кроме того, спортсменка является четырехкратной чемпионкой Универсиад.