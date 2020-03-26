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10:13 (мск), источник: ТАСС

Призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике Мария Пасека взяла паузу в карьере

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека решила сделать перерыв в карьере. Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Марина Ульянкина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее старший тренер российской сборной Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что 24-летняя Пасека не вошла в список кандидатов на Олимпийские игры в Токио в командных соревнованиях. Личных лицензий на Игры спортсменка завоевать не смогла.

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«Решили взять паузу, пока не можем сказать, на сколько, — сказала Ульянкина. — Мы это долго с ней обсуждали, я была за то, чтобы закончить, но Маша убедила меня, что есть еще порох в пороховницах. Так что мы пока не прощаемся».

Пасека трижды становилась серебряным призером Олимпийский игр и один раз — бронзовым. Также в ее активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы в опорном прыжке. Кроме того, спортсменка является четырехкратной чемпионкой Универсиад.

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