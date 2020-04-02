Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов

В учебно-тренировочном центре «Новогорск», в котором на карантине были закрыты 122 российских спортсмена, зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщила заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике», — сказала Винер, добавив, что заболел также один из тренеров. Она не уточнила, в какой команде работал специалист.

Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. «У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате “Озеро Круглое”, они не сдавали анализы», — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в «Новогорске», пока не закончится карантин.

Ранее агентству ТАСС стало известно, что в тренировочном центре заболел один спортсмен. Команды срочно покидают «Новогорск». Подробностей источник агентства не сообщил.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли. 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.

Читайте также
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Футбола не будет до конца мая. РФС продлил паузу в чемпионате
КХЛ может потерять не только «Адмирал». Под угрозой олигархи
Макгрегор заявил, что готов заменить Хабиба в бою с Фергюсоном
Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало: что ждет РПЛ?
Как выглядят жены и подруги самых дорогих русских хоккеистов
Туктамышева анонсировала свое реалити-шоу в Instagram
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь