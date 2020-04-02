Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов

Источник: РИА "Новости"

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике», — сказала Винер, добавив, что заболел также один из тренеров. Она не уточнила, в какой команде работал специалист.

Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. «У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате “Озеро Круглое”, они не сдавали анализы», — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в «Новогорске», пока не закончится карантин.

Ранее агентству ТАСС стало известно, что в тренировочном центре заболел один спортсмен. Команды срочно покидают «Новогорск». Подробностей источник агентства не сообщил.