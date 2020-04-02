Стали известны подробности заражения на базе с сотней российских спортсменов
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«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике», — сказала Винер, добавив, что заболел также один из тренеров. Она не уточнила, в какой команде работал специалист.
Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. «У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате “Озеро Круглое”, они не сдавали анализы», — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в «Новогорске», пока не закончится карантин.
По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли. 30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин.