Коронавирус в «Новогорске». Зачем контактировавших с зараженными распустили по домам?

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня стало известно, что на единственную действующую в России спортивную базу «Новогорск», находившуюся в полном карантине, все равно проник коронавирус. Результаты анализов главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина оказались положительными, после чего базу экстренно покинули совсем недавно переселившиеся туда с «Круглого» сборные по спортивной гимнастике и синхронному плаванию. Команда по художественной гимнастике осталась в Новогорске по настоянию своего главного тренера Ирины Винер-Усмановой.

— Сделали тестирование у всех спортсменов, у одного обнаружили коронавирус, — рассказал «СЭ» директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий. — Все те, кто с ним контактировали, — а это представители синхронного катания и спортивной гимнастики — разъехались по домам. Художественная гимнастика полностью изолирована, они находятся на полном карантине, их обеспечили питанием на пять дней. На базе остаются 53 человека — художественная гимнастика и 11 человек персонала. Держим двойное кольцо, никого не пускаем, база закрыта. Пришедший вирус — извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его еще до въезда на базу. Причем со здоровьем все нормально, кашля нет, температуры тоже, с обонянием все хорошо. Но анализ показал коронавирус.

Неудачное переселение

Все спортивные базы в России были закрыты в рамках борьбы с пандемией с 29 марта. Исключение было сделано только для учебно-тренировочного центра «Новогорск». Его перевели на «особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса». На базе решено было изолировать 122 спортсмена — сборные по художественной и спортивной гимнастике, а также по синхронному плаванию — команды, которые привыкли подолгу сидеть на сборах на фоне интенсивных тренировок.

При этом представителей спортивной гимнастики и синхронного плавания пришлось перевозить в подмосковный Новогорск с закрытой базы «Озеро Круглое». Было обещано, что все, кто находятся на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей. Но после заселения начались достаточно неоднозначные вещи. По словам Ирины-Винер Усмановой, до появления окончательных результатов тестов на инфекцию, на базе было проведено общее собрание с участием министра спорта Олега Матыцина.

— Последние три месяца девочки никуда не выезжали — ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей, — приводит слова Винер агентство ТАСС. — Но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику (они два раза выезжали на тренировки на «Круглое») и синхронное плавание. На второй день пришли из Федерального медико-биологического агентства, провели собрание, не получив результаты тестирования. Собрание проходило в присутствии министра спорта, который объяснил, как себя нужно вести, какие документы нужно подписать. А потом пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике.

Детей в «геенну огненную» не отпущу

Сам Андрей Родионенко в интервью «СЭ» не подтвердил, но и не опроверг свой диагноз и вообще был настроен крайне философски.

— В сборной России по спортивной гимнастике коронавирус? Ну и что дальше? У кого-то завтра найдут, не дай бог. Только и всего. У кого раньше, у кого позже. Время такое.

— То есть вы спокойно относитесь к происходящему? Переболеть придется всем?

— Думаю, да.

— Новогорск вы уже покинули?

— В силу обстоятельств.

— Но зараженный наверняка контактировал с другими спортсменами?

— Значит, пойдет круговая порука, все заразятся.

— Не логичнее было бы остаться на базе, а не отпускать людей из закрытого пространства в открытое?

— Так их же отпускают под надзор, в карантин.

Однако вопросы к тем, кто обеспечивал карантин и «особые условия» в Новогорске, все-таки остаются. И по поводу необходимости массовой миграции между базами в разгар пандемии, и по поводу скоропалительного собрания с министром до появления результатов анализов.

— Мы в этом помещении находились в стороне — наши дети не контактируют ни с кем. Остальные сидели рядом, без масок, и я считаю, это, мягко говоря, неправильно, — рассказала Ирина Винер-Усманова в интервью ТАСС. — Потом мы опять ушли в свое здание, там нет ни одного постороннего — там же живут и наши повара, никто не выходит за территорию, нам предложили уехать, но я категорически сказала — я своих детей в эту «геенну огненную» не отпущу, они будут сидеть закрытыми и будут тренироваться. И что сейчас еще важнее — это карантин, мы будем находиться здесь до последней минуты, пока карантин не снимут.

По данным РИА «Новости», помимо Родионенко, положительный тест сдал призер юношеских Олимпийских игр Сергей Найдин. Это юный спортсмен с Алтая. По идее теперь все, кто так или иначе контактировал с инфицированными, должны пройти двухнедельный карантин. Ведь то, что на данный момент их анализы являются отрицательными, еще ничего не значит. И тем удивительнее, что карантинить спортсмены будут не на запертой базе, а по домам, где у них есть риск заразить еще и членов своих семей. Минспорт РФ дал разъяснения, но они не сняли всех вопросов.