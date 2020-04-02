Коронавирус в «Новогорске». Зачем контактировавших с зараженными распустили по домам?
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
Сегодня стало известно, что на единственную действующую в России спортивную базу «Новогорск», находившуюся в полном карантине, все равно проник коронавирус. Результаты анализов главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина оказались положительными, после чего базу экстренно покинули совсем недавно переселившиеся туда с «Круглого» сборные по спортивной гимнастике и синхронному плаванию. Команда по художественной гимнастике осталась в Новогорске по настоянию своего главного тренера Ирины
— Сделали тестирование у всех спортсменов, у одного обнаружили коронавирус, — рассказал «СЭ» директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий. — Все те, кто с ним контактировали, — а это представители синхронного катания и спортивной гимнастики — разъехались по домам. Художественная гимнастика полностью изолирована, они находятся на полном карантине, их обеспечили питанием на пять дней. На базе остаются 53 человека — художественная гимнастика и 11 человек персонала. Держим двойное кольцо, никого не пускаем, база закрыта. Пришедший вирус — извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его еще до въезда на базу. Причем со здоровьем все нормально, кашля нет, температуры тоже, с обонянием все хорошо. Но анализ показал коронавирус.
Все спортивные базы в России были закрыты в рамках борьбы с пандемией с 29 марта. Исключение было сделано только для
При этом представителей спортивной гимнастики и синхронного плавания пришлось перевозить в подмосковный Новогорск с закрытой базы «Озеро Круглое». Было обещано, что все, кто находятся на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей. Но после заселения начались достаточно неоднозначные вещи. По словам
— Последние три месяца девочки никуда не выезжали — ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей, — приводит слова Винер агентство ТАСС. — Но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику (они два раза выезжали на тренировки на «Круглое») и синхронное плавание. На второй день пришли из Федерального
Сам Андрей Родионенко в интервью «СЭ» не подтвердил, но и не опроверг свой диагноз и вообще был настроен крайне философски.
— В сборной России по спортивной гимнастике коронавирус? Ну и что дальше? У
— То есть вы спокойно относитесь к происходящему? Переболеть придется всем?
— Думаю, да.
— Новогорск вы уже покинули?
— В силу обстоятельств.
— Но зараженный наверняка контактировал с другими спортсменами?
— Значит, пойдет круговая порука, все заразятся.
— Не логичнее было бы остаться на базе, а не отпускать людей из закрытого пространства в открытое?
— Так их же отпускают под надзор, в карантин.
Однако вопросы к тем, кто обеспечивал карантин и «особые условия» в Новогорске,
— Мы в этом помещении находились в стороне — наши дети не контактируют ни с кем. Остальные сидели рядом, без масок, и я считаю, это, мягко говоря, неправильно, — рассказала Ирина
По данным РИА «Новости», помимо Родионенко, положительный тест сдал призер юношеских Олимпийских игр Сергей Найдин. Это юный спортсмен с Алтая. По идее теперь все, кто так или иначе контактировал с инфицированными, должны пройти двухнедельный карантин. Ведь то, что на данный момент их анализы являются отрицательными, еще ничего не значит. И тем удивительнее, что карантинить спортсмены будут не на запертой базе, а по домам, где у них есть риск заразить еще и членов своих семей. Минспорт РФ дал разъяснения, но они не сняли всех вопросов.
— Все находившиеся в УТЦ и вновь прибывшие спортсмены прошли тестирование на коронавирус COVID-19. Анализы одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции, — говорится в заявлении Минспорта. — В настоящий момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением.