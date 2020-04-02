Минспорт: в «Новогорске» прекратили тренировки и провели дезинфекцию

«В настоящий момент в УТЦ “Новогорск” прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении Минспорта.