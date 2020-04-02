Минспорт: в «Новогорске» прекратили тренировки и провели дезинфекцию
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство спорта РФ сообщило, что после выявления случая заражения коронавирусом в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство спорта РФ сообщило, что после выявления случая заражения коронавирусом в
Ранее в четверг источник РИА Новости сообщил, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин инфицированы коронавирусной инфекцией.
«В настоящий момент в УТЦ “Новогорск” прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении Минспорта.
Ранее министерство спорта РФ приостановило работу спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения, а