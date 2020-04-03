Второй тест тренера Андрея Родионенко на коронавирус показал отрицательный результат

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Как стало известно ТАСС, предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина.

«Не подтвердилось, — сказала Родионенко. — Мы сразу сомневались в том тесте, потому что и у него, и у Найдина было нормальное состояние. Температуру мерили три раза в день, ни насморка, ни кашля, у нас сразу были сомнения. Если нужно, сделаем еще один тест, но по первому тесту судить нельзя, они видели, что мы в полном здравии».

Также Валентина Родионенко отметила, что члены сборной будут на карантине в течение двух недель. «Мы будем дома, до 15 апреля карантин. Главное, чтобы девочки вес не набрали, это основная проблема. Все получили домашние задания, еще когда не было ясности с базой в Новогорске, выстоим, чем труднее, тем мы крепче», — сказала она.

<iframe src="https://player-smotri.mail.ru?viewMode=external&brandsafety=&place_id=article&autoplay=1&channel=news&startId=796574"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«О возвращении в Новогорск речи сейчас вообще нет. Надеемся после карантина все-таки вернуться на родное озеро Круглое, если разрешат, если откроют базу. Это зависит от нашего руководства. В таком положении и синхронистки, и пловцы, и фехтовальщики — солидные виды спорта», — добавила специалист.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.