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12:39 (мск), источник: ТАСС

Второй тест тренера Андрея Родионенко на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Второй тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Как стало известно ТАСС, предварительный положительный результат на коронавирус показали тесты Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста Сергея Найдина.

«Не подтвердилось, — сказала Родионенко. — Мы сразу сомневались в том тесте, потому что и у него, и у Найдина было нормальное состояние. Температуру мерили три раза в день, ни насморка, ни кашля, у нас сразу были сомнения. Если нужно, сделаем еще один тест, но по первому тесту судить нельзя, они видели, что мы в полном здравии».

Также Валентина Родионенко отметила, что члены сборной будут на карантине в течение двух недель. «Мы будем дома, до 15 апреля карантин. Главное, чтобы девочки вес не набрали, это основная проблема. Все получили домашние задания, еще когда не было ясности с базой в Новогорске, выстоим, чем труднее, тем мы крепче», — сказала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

«О возвращении в Новогорск речи сейчас вообще нет. Надеемся после карантина все-таки вернуться на родное озеро Круглое, если разрешат, если откроют базу. Это зависит от нашего руководства. В таком положении и синхронистки, и пловцы, и фехтовальщики — солидные виды спорта», — добавила специалист.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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