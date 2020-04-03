Два сотрудника центра подготовки сборных команд РФ «Новогорск» заразились коронавирусом
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тесты двух сотрудников
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тесты двух сотрудников
«По итогам масштабного тестирования на коронавирус в Новогорске было выявлено четыре случая возможного заражения. Это два человека из спортивной гимнастики и два человека из персонала базы. Вчера
В четверг стало известно, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и 18-летний гимнаст Сергей Найдин сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. Тренер был помещен на домашний карантин, а спортсмен госпитализирован в больницу Солнечногорска. Повторный тест Андрея Родионенко дал отрицательный результат. Найдину предстоит пройти контрольные тестирования 8 и 10 апреля.
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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.