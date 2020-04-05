Российская гимнастка показала домашнюю тренировку и «пугающую» часть тела

Солдатова рассказала, что левые локоть и колено у нее выгибаются лучше, чем правые. «На выступлениях этого, конечно, не видно», — описала спортсменка. Кроме того, Солдатова рассказала, что ее левый локоть — это часть тела, которая часто пугает людей.