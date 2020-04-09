Коронавирус не подтвердился у российского гимнаста Сергея Найдина

Источник: РИА "Новости"

Найдин был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

«Тест пришел отрицательный, предварительно сказали, что у него не подтвердился коронавирус, — сказала Родионенко. — Мы в ожидании, думаем, еще буквально день-два, и его выпишут. Мы сейчас решаем вопрос, приедут ли за ним из Барнаула или нет, потому что мы настаиваем, чтобы он поехал частным порядком, а не общественным транспортом, чтобы не подхватить ничего. Мы договаривались с директором школы, звонили».

«У него должен быть еще один тест 10-го числа, но будут ли его делать, неизвестно, — добавила Родионенко. — Может, его отпустят, потому что первый тест не подтвердился, у него не было симптомов. Не думаю, что есть резон держать в больнице здорового парня».