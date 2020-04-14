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22:07 (мск), источник: БЕЛТА

Международная федерация гимнастики изменила возрастной ценз для участия в Олимпийских играх

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) изменил правила допуска на соревнования среди взрослых атлетов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

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По регламенту FIG, в крупных международных турнирах могут принимать участие гимнастки не моложе 16 лет.

Из-за переноса XXXII летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год этот пункт пришлось пересмотреть. Спортсменки 2005 года рождения получили право выступить на главных стартах в японской столице.

В настоящий момент распределено 75% из 324 квот, выделенных FIG Международным олимпийским комитетом.

Исполком Международной федерации гимнастики планирует перенести чемпионаты мира и континентальные соревнования, являющиеся частью системы квалификации на Олимпийские игры, на более поздний срок.

В FIG в ближайшее время определятся с датой отчетно-выборного конгресса организации, который должен пройти в октябре текущего года в турецкой Анталии.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования пройдут по 33 видам спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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