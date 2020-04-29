Винер-Усманова: Российские гимнастки работают по плану, возможность тренироваться есть

Источник: РИА "Новости"

Министр спорта РФ Олег Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса. Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки после окончания карантина. Сборная России по художественной гимнастике находится на территории спортивной базы «Новогорск», которая переведена на особый режим из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня на совещании министра спорта с главами федераций я не присутствовала, у меня была онлайн-тренировка. Но я получила полную информацию о том, что там было. Что касается художественной гимнастики, то вопросов по нашему виду спорта мы не поднимали, мы работаем, готовимся, у нас все нормально. Есть возможность подготовиться, и мы не испытываем никаких проблем в связи с этим, у нас все идет по плану», — сказала Винер-Усманова.