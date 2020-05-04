Исполком Европейского союза гимнастики обнародовал новые сроки ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже, перенесен на осень 2020 года. Руководство UEG отказалось от идеи провести форум во Франции и сейчас ждет заявки из других стран.

Аналогичная ситуация с чемпионатом Европы по прыжкам на батуте. Старт, который планировался на 7—10 мая этого года в Гетеборге, шведская сторона отказалась перенести на весну 2021-го, поэтому в UEG ждут заявки от представителей других стран.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике (намечался на 21—24 мая ) по-прежнему принимает Киев, однако сроки турнира переносятся на осень нынешнего года. Точные даты пока обсуждаются с организаторами. Такое же положение с чемпионатом Европы по спортивной гимнастике среди мужчин ( 27—31 мая ). Турнир, вероятно, пройдет осенью в столице Азербайджана.