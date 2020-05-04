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14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Исполком Европейского союза гимнастики обнародовал новые сроки ЧЕ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Европейского союза гимнастики (UEG) обнародовал новые сроки чемпионатов Европы по курируемым им видам спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже, перенесен на осень 2020 года. Руководство UEG отказалось от идеи провести форум во Франции и сейчас ждет заявки из других стран.

Аналогичная ситуация с чемпионатом Европы по прыжкам на батуте. Старт, который планировался на 7—10 мая этого года в Гетеборге, шведская сторона отказалась перенести на весну 2021-го, поэтому в UEG ждут заявки от представителей других стран.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике (намечался на 21—24 мая) по-прежнему принимает Киев, однако сроки турнира переносятся на осень нынешнего года. Точные даты пока обсуждаются с организаторами. Такое же положение с чемпионатом Европы по спортивной гимнастике среди мужчин (27—31 мая). Турнир, вероятно, пройдет осенью в столице Азербайджана.

Окончательное решение о новых сроках континентальных форумов утвердят до конца мая. Многие из указанных стартов являются отборочными на Олимпийские игры в Токио.

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