Родионенко: Покинувшая спорт Комова может стать отличным судьей по спортивной гимнастике

Кубок России — 2018 стал для Комовой последним стартом в карьере. После того как она не была включена в состав сборной России на Европейские игры в Глазго, Комова прекратила выступления. Однако никаких заявлений об уходе из спорта она до сегодняшнего дня не делала.
«Мы предлагаем всем нашим заслуженным мастерам и ведущим в прошлом гимнастам, кто уже сошел, подключаться к судейству. Скоро будут проходить семинары для судей, где будут грядущие изменения в правилах, и мы всех будем подключать к семинарам. Речь идет и о Комовой, которая может быть прекрасным арбитром. Мы с ней ведем разговор о том, что она должна подключаться к судейству», — сказала Родионенко.
Последний раз Комова выступала в составе сборной России осенью 2015 года на мировом первенстве в Глазго. Обострившаяся травма спины лишила чемпионку мира 2015 года в упражениях на брусьях возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Бразилии, гимнастка пропустила сезон-2017 и вернулась в строй только весной следующего года. Весенний чемпионат России — 2018 в Казани стал для Комовой первым серьезным стартом после возвращения в спорт. На турнире в столице Татарстана гимнастка сумела стать третьей в личном многоборье, также в ее активе серебро командного турнира и бронза в упражнениях на брусьях.