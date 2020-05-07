Родионенко: Покинувшая спорт Комова может стать отличным судьей по спортивной гимнастике

Источник: РИА "Новости"

Кубок России — 2018 стал для Комовой последним стартом в карьере. После того как она не была включена в состав сборной России на Европейские игры в Глазго, Комова прекратила выступления. Однако никаких заявлений об уходе из спорта она до сегодняшнего дня не делала.

«Мы предлагаем всем нашим заслуженным мастерам и ведущим в прошлом гимнастам, кто уже сошел, подключаться к судейству. Скоро будут проходить семинары для судей, где будут грядущие изменения в правилах, и мы всех будем подключать к семинарам. Речь идет и о Комовой, которая может быть прекрасным арбитром. Мы с ней ведем разговор о том, что она должна подключаться к судейству», — сказала Родионенко.