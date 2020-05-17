ВФХГ попросила субъекты РФ разрешить проведение индивидуальных тренировок

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) попросила руководителей субъектов РФ в области физической культуры разрешить проведение индивидуальных тренировок для членов сборных субъектов РФ по художественной гимнастике на спортивных объектах, сообщает пресс-служба организации.

Минспорт с 29 марта и до особого распоряжения приостановил работу спортивных баз из-за распространения коронавируса. Ведомство 14 мая обратилось в адрес руководителей субъектов РФ с предложением рассмотреть поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях распространения инфекции.

«В соответствии с рекомендациями министерства спорта РФ по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (№ OM-00−07/3471 от 14.05.2020), в целях сохранения спортивных результатов, а также для полноценного восстановления и подготовки гимнасток, Всероссийская федерация художественной гимнастики просит руководителей республиканских, краевых, областных органов исполнительной власти в области физической культуры разрешить проведение индивидуальных тренировочных занятий для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов РФ на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — говорится в заявлении, под которым подписалась глава ВФХГ Ирина

Винер-Усманова.