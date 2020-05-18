Чемпионат Европы по прыжкам на батуте 2021 года пройдет в Сочи
ТАСС, 18 мая. Сочи примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году. Об этом сообщает
ТАСС, 18 мая. Сочи примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году. Об этом сообщает
Соревнования пройдут с 29 апреля по 2 мая 2021 года. Изначально чемпионат Европы должен был пройти в период с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гётеборге, однако турнир был перенесен
Россия в третий раз примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, ранее соревнования дважды принимал
На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год