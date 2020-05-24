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12:42 (мск), источник: ТАСС

Российские гимнасты с 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус на базе «Озеро Круглое»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские гимнасты с понедельника начнут сдавать тесты на коронавирус перед началом тренировочного сбора на базе «Озере Круглое». Об этом ТАСС рассказал член национальной команды Никита Нагорный.

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Источник: РИА "Новости"

По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу «Озеро Круглое» в воскресеньево второй половине дня.

«Пока [на базу] возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области, — сказал Нагорный. — Например, я. Людей получилось немного из-за того, что приезжающие в Москву должны пробыть на карантине две недели. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты».

«После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам», — добавил спортсмен.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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