Российские гимнасты с 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус на базе «Озеро Круглое»

По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу «Озеро Круглое» в воскресеньево второй половине дня.
«Пока [на базу] возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области, — сказал Нагорный. — Например, я. Людей получилось немного из-за того, что приезжающие в Москву должны пробыть на карантине две недели. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты».
«После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам», — добавил спортсмен.
В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.