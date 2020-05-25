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12:20 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира гимнаст Далалоян пропустит сбор на «Озере Круглом» из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит первый сбор на базе «Озеро Круглое» из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Позднее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что команда начнет заезд на базу в воскресенье.

«На самом деле да, не еду, мне позвонил Андрей Федорович (Родионенко — главный тренер сборной — прим. ТАСС), он в курсе, что я сейчас прохожу лечение кисти и ноги, которое откладывал из-за подготовки к Олимпиаде, — сказал Далалоян. — Во время карантина я созвонился с федерацией, попросил добро на то, чтобы они оплатили мне курс в частной клинике, там есть хороший травматолог, с которым я на связи, он всегда лечил меня. В итоге я договорился с федерацией и тренерами, что пройду курс сейчас, все были за, но потом стало известно о начале сбора. Андрей Федорович предложил отложить лечение, что, как мне кажется, нелогично и нецелесообразно, либо закончить его и не ехать на сбор, и мы вместе решили, что лучше выбрать второй вариант».

Также Далалоян рассказал, когда планирует присоединиться к команде на базе.

«Думаю, больше трех недель получится задержка, — отметил он. — После 26 мая мне еще через две недели нужно пройти третью процедуру, и если все это дает положительный результат и травматолог говорит, что лечение закончено, мы будем думать, как попасть на “Озеро Круглое”. Если же их не хватит, я буду делать четвертую и пятую процедуры, чтобы долечить до конца, потому что здоровье сейчас — самое главное. Чтобы приступить к полноценным тренировкам, нужно поправить его».

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