Чемпион мира гимнаст Далалоян пропустит сбор на «Озере Круглом» из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит первый сбор на базе «Озеро Круглое»
МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит первый сбор на базе «Озеро Круглое»
В пятницу на совещании по
«На самом деле да, не еду, мне позвонил Андрей Федорович (Родионенко — главный тренер сборной — прим. ТАСС), он в курсе, что я сейчас прохожу лечение кисти и ноги, которое откладывал
Также Далалоян рассказал, когда планирует присоединиться к команде на базе.
«Думаю, больше трех недель получится задержка, — отметил он. — После 26 мая мне еще через две недели нужно пройти третью процедуру, и если все это дает положительный результат и травматолог говорит, что лечение закончено, мы будем думать, как попасть на “Озеро Круглое”. Если же их не хватит, я буду делать четвертую и пятую процедуры, чтобы долечить до конца, потому что здоровье сейчас — самое главное. Чтобы приступить к полноценным тренировкам, нужно поправить его».