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14:22 (мск), источник: ТАСС

Личный чемпионат России по спортивной гимнастике — 2020 пройдет в ноябре в Лобне

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Личное первенство России по спортивной гимнастике, ранее перенесенное на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, планируется провести в ноябре нынешнего года в Лобне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

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Источник: РИА "Новости"

Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 27 марта, а мужское первенство — с 15 по 22 апреля, оба турнира должна была принять Пенза. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России из-за пандемии коронавируса приняла решение перенести эти соревнования на октябрь, а позднее стало известно, что турнир может не состояться.

«В начале ноября мы будем проводить личный чемпионат России, точные сроки будем утверждать позже, — сказала Родионенко. — Он будет отборочным на Европу, но чудес же не бывает, не появится вдруг кто-то такой, кто покажет что-то необычное. Просто нужно привести ребят в чувство, будет один такой старт в этом году и один международный. Турнир пройдет в Лобне, командных соревнований на нем не будет, спортсмены не успеют подготовиться за такой короткий срок».

Также осенью планировалось проведение перенесенного Кубка России. «Кубка в этом году не будет, мы не успеваем по срокам, — отметила Родионенко. — Изначально хотели в сентябре, но это слишком маленький срок для подготовки, а теперь, когда стали известны даты чемпионатов Европы, нам его просто некуда впихнуть. Поэтому решили провести только личное первенство».

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