Личный чемпионат России по спортивной гимнастике — 2020 пройдет в ноябре в Лобне
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Личное первенство России по спортивной гимнастике, ранее перенесенное на неопределенный срок
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Личное первенство России по спортивной гимнастике, ранее перенесенное на неопределенный срок
Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 27 марта, а мужское первенство — с 15 по 22 апреля, оба турнира должна была принять Пенза. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России
«В начале ноября мы будем проводить личный чемпионат России, точные сроки будем утверждать позже, — сказала Родионенко. — Он будет отборочным на Европу, но чудес же не бывает, не появится вдруг
Также осенью планировалось проведение перенесенного Кубка России. «Кубка в этом году не будет, мы не успеваем по срокам, — отметила Родионенко. — Изначально хотели в сентябре, но это слишком маленький срок для подготовки, а теперь, когда стали известны даты чемпионатов Европы, нам его просто некуда впихнуть. Поэтому решили провести только личное первенство».