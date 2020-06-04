Личный чемпионат России по спортивной гимнастике — 2020 пройдет в ноябре в Лобне

Источник: РИА "Новости"

Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 27 марта, а мужское первенство — с 15 по 22 апреля, оба турнира должна была принять Пенза. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России из-за пандемии коронавируса приняла решение перенести эти соревнования на октябрь, а позднее стало известно, что турнир может не состояться.

«В начале ноября мы будем проводить личный чемпионат России, точные сроки будем утверждать позже, — сказала Родионенко. — Он будет отборочным на Европу, но чудес же не бывает, не появится вдруг кто-то такой, кто покажет что-то необычное. Просто нужно привести ребят в чувство, будет один такой старт в этом году и один международный. Турнир пройдет в Лобне, командных соревнований на нем не будет, спортсмены не успеют подготовиться за такой короткий срок».