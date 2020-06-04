Гимнастка Солдатова решила пугать соседей шпагатом в стиле Ван Дамма

«Включите лето! Хочу во двор, снова пугать соседей на тренировках», — написала спортсменка под роликом, на котором она делает поперечный шпагат в стиле голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

В активе 22-летней россиянки четыре золотые медали чемпионата мира, а также три победы на первенстве Европы по художественной гимнастике. На данный момент она приостановила профессиональную карьеру.