Умер трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас
ТАСС, 7 июня. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.
ТАСС, 7 июня. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт.
Томас стал первым американским
Томас считался претендентом на золотые медали на Олимпиаде 1980 года, но не смог выступить на Играх в Москве
В честь Томаса названы два гимнастических упражнения — «круги Томаса» (акробатическое упражнение на коне) и «сальто Томаса» (полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).