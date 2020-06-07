Умер трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас

Томас стал первым американским гимнастом-мужчиной, выигравшим золотую медаль чемпионата мира в вольных упражнениях, это произошло на турнире 1978 года в Страсбурге. На следующем чемпионате мира 1979 года в американском Форт-Уэрте он завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Томас занял 21-е место в индивидуальном многоборье и седьмое в составе сборной США в командных соревнованиях.