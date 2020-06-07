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10:55 (мск), источник: ТАСС

Умер трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас

ТАСС, 7 июня. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Источник: AP 2020

Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт.

Томас стал первым американским гимнастом-мужчиной, выигравшим золотую медаль чемпионата мира в вольных упражнениях, это произошло на турнире 1978 года в Страсбурге. На следующем чемпионате мира 1979 года в американском Форт-Уэрте он завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Томас занял 21-е место в индивидуальном многоборье и седьмое в составе сборной США в командных соревнованиях.

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Томас считался претендентом на золотые медали на Олимпиаде 1980 года, но не смог выступить на Играх в Москве из-за бойкота со стороны США. В 2003 году Томас был введен в Международный зал славы гимнастики.

В честь Томаса названы два гимнастических упражнения — «круги Томаса» (акробатическое упражнение на коне) и «сальто Томаса» (полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).

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