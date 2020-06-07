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19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото российской гимнастки в купальнике взволновало фанатов

Фото российской гимнастки Каролины Севастьяновой взволновало фанатов. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

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Севастьянова сфотографировала себя в красном купальнике и шляпе от солнца и подписала: «Что может быть лучше». Судя по геолокации, фото было сделано в Монако.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики оставили под публикацией около сотни комментариев и поставили более семи тысяч лайков. «Слишком красивая», — написал пользователь с ником jerome.pernot.1. «Почему ты постоянно одна. Где подруги, друзья?» — заметил shapi.84.

Ранее спортсменка прокомментировала массовые беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала мерзким двуличием ситуацию в стране.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. На ее счету также две победы на чемпионате Европы.

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