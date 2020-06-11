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12:28 (мск), источник: Sport24

94-летняя Йоханна Кваас — самая возрастная гимнастка в мире: «Перестану заниматься спортом, когда умру»

Мотивационная история про немецкую спортсменку.

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«Главное, ребята, сердцем не стареть» — популярная песня композитора Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Кто же знал, что эти строки станут вечными. Вряд ли самая возрастная действующая гимнастка в мире Йоханна Кваас знает о такой песни, но эти строки очень бы ей подошли. Немке 94 года, и впервые она выступила на соревнованиях в 1934 году.

Кваас родилась в той Германии, когда она была еще известна как Веймарская республика. Гимнастикой начала заниматься в раннем детстве, но никогда не принимала участия в крупных турнирах. Поехать на Олимпиаду и раскрыть весь свой потенциал помешала война. После окончания школы Йоханна отработала обязательный социальный год (программа для молодежи, желающей выучить немецкий язык и получить опыт социальной работы с перспективой поступления в университет Германии), а потом стала заниматься тренерской деятельностью.

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Долгое время ее специализацией был гандбол. Все из-за того, что в Германии не очень поощряли индивидуальные виды спорта. Но гимнастика ей все равно нравилась больше. В 1947 году Контрольный совет снял запрет, и Кваас вернулась в любимый вид спорта. Она поступила в Галле-Виттенбергский университет, обучала тренеров и даже стала соавтором учебника по гимнастике «Gerätturnen». Среди ее учеников — Барбара Дикс-Стольц и Кристель Фелгнер-Вундер, открывавшие Летние Олимпийские игры 1964 года.

Свои занятия гимнастикой ей пришлось забросить в 30 лет. К 57 годам Кваас почувствовала скуку и решила возобновить тренировки. Женщине очень не хватало юношеского образа жизни. Упорство и любовь к своему делу позволили завоевать 11 наград на чемпионатах для пожилых спортсменов. В это трудно поверить, но после объединения Германии с 1990 года гимнастка ни разу не пропускала «Deutsche Turnfeste» (гимнастический фестиваль).

Кваас не расстраивало отсутствие побед на крупных соревнованиях, она просто выступала ради кайфа.

Правда, в 2012 году все изменилось. Йоханна была на «Turnier der Meister», и кто-то выложил ролик с ее выступлением на ютуб. Там она легко и изящно выполняла трюки на брусьях и ковре. Конечно же, все были в шоке. Никто не думал, что женщина в 86 лет может задать жару даже молодым.

В тот же год ее включили в книгу рекордов Гиннеса. Она и не надеялась, что в 94 будет выступать, но до сих пор продолжает это делать. В ее возрастной категории уже не осталось соперников, но Кваас выходит на ковер, потому что ей это искренне нравится. Каждый день немка проводит по часу в спортзале, любит плавание и танцы. А пару лет назад не побоялась и прыгнула с парашютом. Так она исполнила свою мечту и передала привет королеве Елизавете, которой тогда исполнилось 90 лет.

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— Я занимаюсь гимнастикой, чтобы не быть восприимчивой к падениям. Это хорошая профилактика.

Я не принимаю никаких таблеток и не болею. Единственный раз, когда я слегка простужаюсь, это когда нахожусь в Сингапуре, потому что кондиционер очень сильный.

Если вы в хорошей форме, легче справиться с жизнью. Мое лицо старое, но мое сердце молодо. Я перестану заниматься гимнастикой, когда умру.

Пример Кваас мотивирует многих людей по всему миру встать с дивана и начать что-то делать. Гимнастка учит всех радоваться жизни и относиться к проблемам с юмором. Здоровье — результат наших действий, а не пресловутые гены. И выступления немки только подтверждают теорию о том, что «не хватает времени» — всего лишь отговорки.

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