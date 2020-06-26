Ведущая гимнастка Израиля Ашрам выступит на онлайн-турнире, организованном Винер-Усмановой

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ранее ТАСС Винер-Усманова, российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики, который находится в «Лужниках», иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире. Ожидается, что вместе с командой России в турнире примут участие гимнастки из Израиля, Узбекистана, Киргизии. Есть вероятность, что к ним присоединятся и японки.

«В соревнованиях, которые пройдут в воскресенье, планируют принять участие ведущие наши гимнастки Линой Ашрам и Николь Зеликман. Линой выступит с мячом, Николь — с обручем и булавами», — сообщил сотрудник израильской федерации. Главными соперницами израильтянок должны стать неоднократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях. Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье награды разыгрываться не будут.