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11:31 (мск), источник: ТАСС

Ведущая гимнастка Израиля Ашрам выступит на онлайн-турнире, организованном Винер-Усмановой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам 28 июня примет участие в онлайн-турнире, который организован Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ) и ее президентом Ириной Винер-Усмановой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гимнастики Израиля.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ранее ТАСС Винер-Усманова, российские гимнастки будут выступать во Дворце художественной гимнастики, который находится в «Лужниках», иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире. Ожидается, что вместе с командой России в турнире примут участие гимнастки из Израиля, Узбекистана, Киргизии. Есть вероятность, что к ним присоединятся и японки.

«В соревнованиях, которые пройдут в воскресенье, планируют принять участие ведущие наши гимнастки Линой Ашрам и Николь Зеликман. Линой выступит с мячом, Николь — с обручем и булавами», — сообщил сотрудник израильской федерации. Главными соперницами израильтянок должны стать неоднократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях. Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье награды разыгрываться не будут.

21-летняя Ашрам на ЧМ-2019 в Баку выиграла три серебряных (команда, булавы и лента) и две бронзовые медали (многоборье, мяч). Она также является победительницей Европейских игр — 2019 в упражнениях с мячом и булавами. 19-летняя Зеликман является серебряным призером последнего чемпионата мира в командном турнире, в ее активе есть также бронза ЧЕ-2019 в упражнениях с обручем.

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