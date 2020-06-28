Россиянка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей
В международном
Скубова первенствовала с результатом 22,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Анна Попова (21,70), третьей стала израильтянка Эмили Малка (21,55).
В упражнениях с лентой среди юниорок первенствовала россиянка Диана Симошина (20,45), второй стала София Никеева (20,00), третьей — израильтянка Нога Крейцман. В упражнениях с булавой первой была Попова (22,40), второй — израильтянка Алона Хиллер (22,00), третьей — ее соотечественница Дарья Атаманов (21,90).
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