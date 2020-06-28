Россиянка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике

Источник: РИА "Новости"

В международном онлайн-турнире принимают участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (вторая — в групповых упражнениях) выступают на своих домашних аренах, их выступление транслируется в прямом эфире. На московский ковер выходят спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей.

Скубова первенствовала с результатом 22,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Анна Попова (21,70), третьей стала израильтянка Эмили Малка (21,55).

В упражнениях с лентой среди юниорок первенствовала россиянка Диана Симошина (20,45), второй стала София Никеева (20,00), третьей — израильтянка Нога Крейцман. В упражнениях с булавой первой была Попова (22,40), второй — израильтянка Алона Хиллер (22,00), третьей — ее соотечественница Дарья Атаманов (21,90).