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15:17 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике, она выиграла упражнения с мячом в своей возрастной категории. Соревнования проходят в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Источник: РИА "Новости"

В международном онлайн-турнире принимают участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (вторая — в групповых упражнениях) выступают на своих домашних аренах, их выступление транслируется в прямом эфире. На московский ковер выходят спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей.

Скубова первенствовала с результатом 22,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Анна Попова (21,70), третьей стала израильтянка Эмили Малка (21,55).

В упражнениях с лентой среди юниорок первенствовала россиянка Диана Симошина (20,45), второй стала София Никеева (20,00), третьей — израильтянка Нога Крейцман. В упражнениях с булавой первой была Попова (22,40), второй — израильтянка Алона Хиллер (22,00), третьей — ее соотечественница Дарья Атаманов (21,90).

В онлайн-турнире гимнастки борются за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок, из которых 12 — юниорки.

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