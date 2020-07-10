Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие со стороны тренеров
Члены сборной Великобритании по спортивной гимнастике рассказали о жестоком обращении со стороны тренеров. Об этом сообщает ITV.
Члены сборной Великобритании по спортивной гимнастике рассказали о жестоком обращении со стороны тренеров. Об этом сообщает ITV.
«Психическое и физическое насилие было полностью нормой. Нас учили бояться тренера, и это был единственный способ тренироваться. Я никогда не узнаю, возможно ли было достичь моего уровня, если бы меня не избивали», — пожаловалась Кэтрин Лайонс. По ее словам, многие спортсменки тренировались под болеутоляющими.
Лиза Мейсон вспомнила, как тренер заставлял ее работать на брусьях до кровоточащих ран на руках. Также она рассказала, как тренер поставил ее перед всеми в нижнем белье для того, чтобы все оценили ее лишний вес. «Это было
Лайонс — чемпионка Европы среди юниоров 2014 года и серебряная призерша юношеской Олимпиады-2013. Мейсон — участница Олимпиады-2000 и чемпионка Игр Британского Содружества-1998.