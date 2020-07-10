Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие со стороны тренеров

«Психическое и физическое насилие было полностью нормой. Нас учили бояться тренера, и это был единственный способ тренироваться. Я никогда не узнаю, возможно ли было достичь моего уровня, если бы меня не избивали», — пожаловалась Кэтрин Лайонс. По ее словам, многие спортсменки тренировались под болеутоляющими.

Лиза Мейсон вспомнила, как тренер заставлял ее работать на брусьях до кровоточащих ран на руках. Также она рассказала, как тренер поставил ее перед всеми в нижнем белье для того, чтобы все оценили ее лишний вес. «Это было чем-то нормальным. Мы даже не понимали, что это было злоупотреблением», — подытожила спортсменка.