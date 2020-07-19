Сборные России по спортивной гимнастике в полном составе возобновляют подготовку к сезону

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня спортсмены в течение дня заедут на очередной сбор на нашу базу “Озеро Круглое”, — сказала Родионенко. — Это тренировочное мероприятие не пропустит ни один наш ведущий спортсмен, включая Дениса Аблязина, который подъедет чуть позже, и Артура Далалояна. У нас остается все меньше времени до первенства Европы и чемпионата страны. Гимнасты на этом сборе начнут исполнять комбинации и втягиваться на полную катушку».

«Завтра команду ждет тестирование на коронавирусную инфекцию, — продолжила собеседница ТАСС. — В случае успешного прохождения спортсмены получать возможность приступить непосредственно к тренировкам».

В числе вызванных на сбор, помимо трехкратного серебряного и двукратного бронзового призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира Аблязина и трехкратного чемпиона мира Далалояна, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр — 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова и ряд других ведущих спортсменов. Стартующий в воскресенье тренировочный сбор завершится 8 августа. Первый после длительного перерыва сбор гимнастов проходил с 24 мая по 21 июня, второй — с 22 июня по 12 июля.